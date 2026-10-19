Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд предупредил компании и физических лиц о возможных санкциях за участие в тендерах E1 на строительные проекты, связанные с израильскими поселениями на оккупированном Западном берегу Иордана. Как сообщает Anadolu Agency, британское правительство призвало не подавать заявки на эти тендеры.

Риск санкций

По словам Милибэнда, участие в проекте может иметь юридические и репутационные последствия, в том числе из-за риска причастности к серьезным нарушениям международного права. Он заявил, что правительство Великобритании создало новые полномочия для введения санкций против людей и компаний, вовлеченных в строительство незаконных поселений, включая E1.

Глава британского МИД также заявил, что правительство не согласится с дальнейшим перемещением палестинцев и продолжающейся незаконной оккупацией.

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Ограничения для товаров и услуг

Милибэнд сообщил, что правительство намерено внести законодательство о запрете импорта товаров из незаконных поселений. Великобритания также планирует принять меры в отношении услуг, которые финансируют или способствуют таким поселениям.

Британское правительство осудило эскалацию насилия со стороны оккупантов на Западном берегу Иордана, в частности недавние нападения на должностных лиц из Франции, Бельгии и Польши, представителя Католической церкви и журналиста из США. По словам Милибэнда, Великобритания не останется в стороне от разрушения перспективы создания двух государств.

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