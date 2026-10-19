Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband ostrzegł firmy i osoby fizyczne przed możliwymi sankcjami za udział w przetargach E1 dotyczących projektów budowlanych powiązanych z izraelskimi osiedlami na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak podaje Anadolu Agency, brytyjski rząd wezwał do niezgłaszania ofert w tych przetargach.

Ryzyko sankcji

Według Milibanda udział w projekcie może mieć konsekwencje prawne i reputacyjne, w tym z powodu ryzyka współudziału w poważnych naruszeniach prawa międzynarodowego. Oświadczył, że rząd Wielkiej Brytanii stworzył nowe uprawnienia do nakładania sankcji na osoby i firmy zaangażowane w budowę nielegalnych osiedli, w tym E1.

Szef brytyjskiego MSZ oświadczył również, że rząd nie zaakceptuje dalszego przesiedlania Palestyńczyków i trwającej nielegalnej okupacji.

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Ograniczenia dotyczące towarów i usług

Miliband poinformował, że rząd zamierza przedłożyć przepisy zakazujące importu towarów z nielegalnych osiedli. Wielka Brytania planuje również podjąć działania wobec usług, które finansują lub ułatwiają funkcjonowanie takich osiedli.

Brytyjski rząd potępił eskalację przemocy ze strony okupantów na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym niedawne ataki na urzędników z Francji, Belgii i Polski, przedstawiciela Kościoła katolickiego oraz dziennikarza ze Stanów Zjednoczonych. Według Milibanda Wielka Brytania nie pozostanie bierna wobec niszczenia perspektywy utworzenia dwóch państw.

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