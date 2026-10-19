Шторм Адам унес жизни двух человек в Испании — The Independent

В Испании в результате шторма Адам погибли две женщины, а сильные ливни и наводнения привели к эвакуации тысяч людей и нарушили авиасообщение на Ибице. Как сообщает The Independent, предупреждения о значительной опасности из-за непогоды сохранялись в нескольких регионах страны.

Две гибели

В ночь на воскресенье 55-летняя женщина пошла купаться вместе с мужем на пляже Альмарда в городе Сагунто неподалеку от Валенсии. В регионе действовало оранжевое предупреждение из-за сильного ветра и обильных осадков. Ее муж из Нидерландов смог выбраться из моря и около 20:00 вызвал экстренные службы. К поискам привлекли береговую охрану и вертолет морской спасательной службы. Тело женщины позднее нашли на соседнем пляже Канет-д'эн-Беренгер.

Еще одна женщина, 35 лет, погибла в субботу в Кабрера-де-Мар примерно в 27 километрах к северу от Барселоны. Она пыталась перейти реку вместе с детьми, когда ее унесло стремительным течением. Ее партнер прыгнул в воду и спас ребенка, а тело женщины обнаружили в порту недалеко от Барселоны. Муниципалитет Кабрера-де-Мар объявил 19 октября днем траура и провел минуту молчания.

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Затопление Ибицы и отмененные рейсы

С субботы ливни и грозы охватили регион Леванте на востоке Испании и часть Балеарских островов. На Ибице главный аэропорт острова дважды приостанавливал работу из-за ливней и сильных подтоплений. В воскресенье там объявили красный уровень опасности после того, как за час выпало 60 литров осадков на квадратный метр.

Из-за непогоды отменили 27 рейсов, еще 16 перенаправили в другие аэропорты. Часть жителей острова осталась без электроснабжения. Шторм Адам стал первым названным штормом сезона 2026–2027 годов; ожидалось, что в последующие дни он будет ослабевать.

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