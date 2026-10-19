Sztorm Adam zabił dwie osoby w Hiszpanii — The Independent

W Hiszpanii w wyniku sztormu Adam zginęły dwie kobiety, a ulewne deszcze i powodzie spowodowały ewakuację tysięcy osób oraz zakłóciły ruch lotniczy na Ibizie. Jak podaje The Independent, w kilku regionach kraju utrzymywały się ostrzeżenia o znacznym zagrożeniu związanym z niepogodą.

Dwie ofiary śmiertelne

W nocy z soboty na niedzielę 55-letnia kobieta poszła popływać z mężem na plaży Almardá w mieście Sagunto niedaleko Walencji. W regionie obowiązywało pomarańczowe ostrzeżenie z powodu silnego wiatru i intensywnych opadów. Jej mąż, pochodzący z Holandii, zdołał wydostać się z morza i około godziny 20:00 wezwał służby ratunkowe. W poszukiwaniach uczestniczyła straż przybrzeżna oraz śmigłowiec morskiej służby ratowniczej. Ciało kobiety znaleziono później na sąsiedniej plaży Canet d'en Berenguer.

Inna kobieta, w wieku 35 lat, zginęła w sobotę w Cabrera de Mar, około 27 kilometrów na północ od Barcelony. Próbowała przejść przez rzekę razem z dziećmi, gdy porwał ją silny nurt. Jej partner wskoczył do wody i uratował dziecko, a ciało kobiety odnaleziono w porcie w pobliżu Barcelony. Gmina Cabrera de Mar ogłosiła 19 października dniem żałoby i uczciła ofiarę minutą ciszy.

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Zalanie Ibizy i odwołane loty

Od soboty ulewne deszcze i burze objęły region Lewantu we wschodniej Hiszpanii oraz część Balearów. Na Ibizie główne lotnisko wyspy dwukrotnie wstrzymało działalność z powodu ulew i silnych podtopień. W niedzielę ogłoszono tam czerwony poziom zagrożenia po tym, jak w ciągu godziny spadło 60 litrów opadów na metr kwadratowy.

Z powodu niepogody odwołano 27 lotów, a kolejnych 16 przekierowano na inne lotniska. Część mieszkańców wyspy została pozbawiona dostępu do energii elektrycznej. Sztorm Adam stał się pierwszym nazwanym sztormem sezonu 2026–2027; oczekiwano, że w kolejnych dniach osłabnie.

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