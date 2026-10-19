亚当风暴在西班牙造成两人死亡——《独立报》

亚当风暴在西班牙造成两名女性死亡，强降雨和洪水导致数千人撤离，并扰乱了伊维萨岛的航空交通。《独立报》报道称，该国多个地区仍维持因恶劣天气而发布的重大危险警报。

两人死亡

周六夜间至周日凌晨，一名55岁女子与丈夫在瓦伦西亚附近萨贡托市的阿尔马尔达海滩游泳。该地区因强风和暴雨发布了橙色预警。这名来自荷兰的丈夫成功游出海面，并于约20时呼叫紧急服务部门。海岸警卫队和一架海上救援直升机参与了搜寻。该女子的遗体随后在邻近的卡内特德恩贝伦格尔海滩被发现。

另一名35岁女子于周六在巴塞罗那以北约27公里处的卡夫雷拉德马尔死亡。当时她正试图与孩子们一起过河，却被湍急水流冲走。她的伴侣跳入水中救起了一名孩子，而该女子的遗体在巴塞罗那附近的一处港口被发现。卡夫雷拉德马尔市政府宣布10月19日为哀悼日，并举行了一分钟默哀。

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伊维萨岛洪水和航班取消

自周六以来，暴雨和雷暴席卷了西班牙东部的莱万特地区及巴利阿里群岛部分地区。在伊维萨岛，因暴雨和严重内涝，该岛主要机场两次暂停运营。周日，当地在一小时内降下每平方米60升雨水后，宣布红色警报。

由于恶劣天气，27个航班被取消，另有16个航班改降其他机场。岛上部分居民一度断电。亚当风暴成为2026—2027季首个被命名的风暴；预计它将在随后几天减弱。

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