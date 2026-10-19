Шторм Адам забрав життя двох людей в Іспанії — The Independent

В Іспанії внаслідок шторму Адам загинули дві жінки, а сильні зливи й повені спричинили евакуацію тисяч людей та порушили авіасполучення на Ібіці. Як повідомляє The Independent, попередження про значну небезпеку через негоду зберігалися в кількох регіонах країни.

Дві загибелі

У ніч проти неділі 55-річна жінка пішла купатися разом із чоловіком на пляжі Альмарда в місті Сагунто неподалік Валенсії. У регіоні діяло помаранчеве попередження через сильний вітер і рясні опади. Чоловік із Нідерландів зміг вибратися з моря та близько 20:00 викликав екстрені служби. До пошуків залучили берегову охорону і вертоліт морської рятувальної служби. Тіло жінки згодом знайшли на сусідньому пляжі Канес-д'ен-Беренгер.

Ще одна жінка, 35 років, загинула в суботу в Кабрера-де-Мар приблизно за 27 кілометрів на північ від Барселони. Вона намагалася перейти річку разом із дітьми, коли її знесла стрімка течія. Її партнер стрибнув у воду та врятував дитину, а тіло жінки виявили в порту поблизу Барселони. Муніципалітет Кабрера-де-Мар оголосив 19 жовтня днем жалоби та провів хвилину мовчання.

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Затоплення Ібіци та скасовані рейси

Від суботи зливи та грози охопили регіон Леванте на сході Іспанії та частину Балеарських островів. На Ібіці через зливи й сильні підтоплення головний аеропорт острова двічі припиняв роботу. У неділю тут оголосили червоний рівень небезпеки після того, як за годину випало 60 літрів опадів на квадратний метр.

Через негоду скасували 27 рейсів, ще 16 перенаправили до інших аеропортів. Частина жителів острова залишилася без електропостачання. Шторм Адам став першим названим штормом сезону 2026–2027 років; очікувалося, що в наступні дні він слабшатиме.

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