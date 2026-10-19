澳大利亚新建的西悉尼国际机场（Western Sydney International）距离悉尼市中心50公里，正准备在周日迎接首个客运航班。这将是捷星航空飞往黄金海岸的一趟廉价航班。与此同时，在未来12个月内，该机场的航班时刻表将包括每日最多六个航班，《日本时报》报道，并援引分析公司Cirium的数据。

承运航空公司数量有限

造价56亿澳元的西悉尼国际机场成为澳大利亚数十年来最大的航空基础设施项目。不过，在启用之初，它仅吸引了少数几家航空公司。其主要客户将是隶属于澳洲航空的捷星航空，该公司专注于低成本休闲旅行运输。

新西兰航空、越捷航空、斐济航空和新加坡航空也计划使用该机场。根据Cirium的数据，澳洲航空计划从明年3月起平均每天从这里运营略多于一个国内航班，而维珍澳大利亚目前尚未安排航班。维珍澳大利亚表示，正在评估将新机场纳入其航线网络的可能性。

与市中心的连接

计划中的铁路连接最早要到2027年才能开通，这令情况更加复杂。乘坐接驳巴士前往悉尼市中心约需一小时，费用为55澳元。相比之下，该市的主要机场悉尼金斯福德·史密斯机场距离商务中心乘出租车或火车约20分钟。

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悉尼大学交通学教授戴维·莱文森称，主要机场对大多数乘客而言更方便，并指出新机场对客流量的预测似乎较为乐观。

押注需求增长

这座以澳大利亚飞行员南希·伯德·沃尔顿命名的机场预计，到本十年末每年将服务840万名乘客，2045年接近2000万名。到2063年，它预计将达到每年8200万名乘客，并最终成为悉尼的主要航空枢纽。

西悉尼国际机场的优势在于没有悉尼金斯福德·史密斯机场实行的夜间宵禁。这使国际航空公司能够安排起飞时间，以便与其自身枢纽的其他航班衔接。西悉尼国际机场首席执行官西蒙·希基表示，机场正在与其他航空公司洽谈，并预计航班数量将逐步增加。

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