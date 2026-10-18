加泰罗尼亚暴雨致一名女子死亡——Asharq Al-Awsat

西班牙东北部加泰罗尼亚地区一名女子在强降雨后死亡。暴雨导致该国多个地区发生内涝，并使交通联系受阻。据Asharq Al-Awsat报道，该女子周六在距离巴塞罗那东北约25公里的卡夫雷拉德马尔镇跌入一条溪流。加泰罗尼亚消防部门表示，她的遗体在海中被发现。

该国多个地区发生内涝

西班牙气象局AEMET周六发布暴雨预警，并在东部瓦伦西亚地区发布最高级别的红色警报。瓦伦西亚、加泰罗尼亚、安达卢西亚和巴利阿里群岛的紧急服务部门报告了数百起事件，涉及房屋和道路被淹、树木倒伏以及财产损失。

在瓦伦西亚、伊维萨岛及邻近的福门特拉岛，居民收到了手机群发警报，呼吁他们避免非必要出行并保持谨慎。伊维萨岛通往机场的主干高速公路因道路积水而关闭。

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航空交通中断和救援行动

据运营商Aena称，伊维萨机场至少有5个航班被取消，16个航班被改降至其他机场，其他航班则延误。为协助应对紧急情况，一支军方紧急部队从西班牙大陆被派往伊维萨岛和马略卡岛。

在安达卢西亚的阿尔梅里亚省，紧急服务部门表示，人们因洪水被困，自周六以来当地已开展37次救援行动。周六晚间，在马拉加附近，消防员救出了10名被困在海滨步道隧道中的人员，当时水位开始上升。

AEMET本周还表示，9月是西班牙大陆有记录以来最热的9月。在此之前，该国经历了6月至8月期间最温暖的夏季。

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