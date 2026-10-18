В Каталонии из-за ливней погибла женщина — Asharq Al-Awsat

В Каталонии на северо-востоке Испании погибла женщина после сильных ливней, которые вызвали подтопления в нескольких регионах страны и осложнили транспортное сообщение. Как сообщает Asharq Al-Awsat, в субботу женщина упала в ручей в городе Кабрера-де-Мар, примерно в 25 километрах к северо-востоку от Барселоны. Пожарная служба Каталонии сообщила, что ее тело обнаружили в море.

Подтопления в регионах страны

Испанское метеорологическое агентство AEMET в субботу предупредило о ливнях и объявило наивысший, красный, уровень опасности в восточном регионе Валенсия. Экстренные службы Валенсии, Каталонии, Андалусии и Балеарских островов сообщили о сотнях инцидентов, связанных с подтоплением домов и дорог, поваленными деревьями и материальным ущербом.

В Валенсии, а также на Ибице и соседнем острове Форментера жителям разослали массовые сообщения на телефоны с призывом избегать поездок без крайней необходимости и соблюдать осторожность. На Ибице из-за воды на дорогах закрыли главную автомагистраль к аэропорту.

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Сбои в авиасообщении и спасательные работы

По данным оператора Aena, в аэропорту Ибицы отменили как минимум пять рейсов, 16 перенаправили в другие аэропорты, а остальные задержали. Для помощи в реагировании на чрезвычайную ситуацию на Ибицу и Майорку с материковой части страны направили армейское подразделение по чрезвычайным ситуациям.

В андалусийской провинции Альмерия экстренные службы заявили, что люди оказались отрезанными водой, а с субботы там провели 37 спасательных операций. Вблизи Малаги пожарные в субботу вечером спасли десять человек, застрявших в туннеле пляжной набережной, когда уровень воды начал подниматься.

AEMET также сообщило на этой неделе, что сентябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений в материковой Испании. До этого страна пережила самое теплое лето за период с июня по август.

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