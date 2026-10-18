Kobieta zginęła w Katalonii wskutek ulew — Asharq Al-Awsat

W Katalonii w północno-wschodniej Hiszpanii zginęła kobieta po silnych ulewach, które spowodowały podtopienia w kilku regionach kraju i utrudniły połączenia transportowe. Jak informuje Asharq Al-Awsat, kobieta w sobotę wpadła do strumienia w miejscowości Cabrera de Mar, około 25 kilometrów na północny wschód od Barcelony. Katalońska straż pożarna poinformowała, że jej ciało odnaleziono w morzu.

Podtopienia w regionach kraju

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła w sobotę przed ulewami i ogłosiła najwyższy, czerwony, poziom zagrożenia we wschodnim regionie Walencji. Służby ratunkowe w Walencji, Katalonii, Andaluzji i na Balearach zgłosiły setki incydentów związanych z podtopieniem domów i dróg, powalonymi drzewami oraz szkodami materialnymi.

W Walencji, a także na Ibizie i sąsiedniej wyspie Formentera mieszkańcy otrzymali masowe alerty na telefony z apelem o unikanie podróży, jeśli nie są one pilnie konieczne, oraz o zachowanie ostrożności. Na Ibizie z powodu wody na drogach zamknięto główną autostradę prowadzącą na lotnisko.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zakłócenia w ruchu lotniczym i akcje ratunkowe

Według operatora Aena na lotnisku na Ibizie odwołano co najmniej pięć lotów, 16 przekierowano na inne lotniska, a pozostałe były opóźnione. Z kontynentalnej części kraju na Ibizę i Majorkę wysłano wojskową jednostkę ratunkową, aby pomóc w reagowaniu kryzysowym.

W andaluzyjskiej prowincji Almería służby ratunkowe poinformowały, że ludzie zostali odcięci przez wodę, a od soboty przeprowadzono tam 37 akcji ratunkowych. W pobliżu Malagi strażacy uratowali w sobotę wieczorem dziesięć osób uwięzionych w tunelu nadmorskiej promenady, gdy poziom wody zaczął się podnosić.

AEMET poinformowała również w tym tygodniu, że wrzesień był najgorętszy w historii pomiarów w kontynentalnej Hiszpanii. Wcześniej kraj doświadczył najcieplejszego lata w okresie od czerwca do sierpnia.

Czytaj nas na