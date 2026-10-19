Na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii i Rumunii w ciągu 10 dni sześć statków handlowych zostało zaatakowanych przez drony. W wyniku uderzeń zginęło co najmniej 11 marynarzy, a członkowie załóg kilku statków są uznawani za zaginionych. Poinformował o tym The Guardian.

Rankiem 6 października załoga bułgarskiego promu Dioscuria usłyszała eksplozję około 70 mil od miasta Biała. Na miejscu marynarze znaleźli przewróconą łódź ratunkową i kamizelki ratunkowe w wodzie. Turecki statek towarowy Alfa Watan, płynący do rumuńskiego portu w Sulinie, został trafiony, a następnie zatonął. Dziesięciu członków jego załogi uznaje się za zaginionych.

Śmierć marynarzy i nowe ataki

Sześć dni później drony uderzyły w statek HS Dignity u wybrzeży Bułgarii — zginęło 11 członków załogi. Później ataki rozszerzyły się na przestrzeń powietrzną i wody terytorialne Rumunii: chemikaliowce Wine Trader i Yara J zostały zaatakowane i stanęły w ogniu. Kolejnych siedmiu marynarzy uznano za zaginionych.

Uderzone zostały również statki Able i Chelsea-3. Thomas Alexa, analityk firmy ubezpieczeniowo-analitycznej Ambrey, oświadczył, że od lipca tempo ataków gwałtownie wzrosło. Według oceny Ambrey siły Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, mogą odpowiadać za około 80% takich incydentów.

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Alexa zauważył, że ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym zdarzały się już wcześniej, jednak obecnie rośnie zarówno ich liczba, jak i zasięg geograficzny. Powiązał zagrożenia dla załóg z tak zwanymi podwójnymi uderzeniami z użyciem dronów powietrznych i nawodnych; te ostatnie mogą przenosić do pół tony materiałów wybuchowych.

Ryzyko dla handlu i bezpieczeństwa NATO

Z powodu zagrożenia zmniejszyła się liczba statków zawijających do Ukrainy, a koszt ubezpieczenia rejsów na Morzu Czarnym wzrósł. We wrześniu Połączony Komitet Wojenny londyńskiego rynku ubezpieczeniowego rozszerzył strefy podwyższonego ryzyka na cały basen Morza Czarnego, z wyjątkiem wód terytorialnych Turcji, Rumunii, Bułgarii i Gruzji.

Rumen Radew nazwał ataki w pobliżu wód terytorialnych Bułgarii absolutnie niedopuszczalnymi. Powiedział, że nie ma jasnych i ostatecznych dowodów pozwalających przypisać odpowiedzialność którejkolwiek ze stron, jednak jego zdaniem skutki tych ataków są korzystne dla Federacji Rosyjskiej. Bułgarscy urzędnicy wezwali UE i NATO do wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego wspólnie z Turcją i Rumunią.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkał się z Radewem i prezydentem Rumunii Nicușorem Danem, aby omówić bezpieczeństwo na Morzu Czarnym. Jak powiedział, Sojusz będzie kontynuował współpracę z sojusznikami czarnomorskimi oraz dostosowywał swoją postawę obronną i odstraszającą w razie potrzeby.

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