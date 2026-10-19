《卫报》：10天内六艘船只在黑海遭无人机袭击

在保加利亚和罗马尼亚附近的黑海海域，10天内有六艘商船遭到无人机袭击。袭击造成至少11名船员死亡，数艘船只的其他船员失踪。《卫报》报道。

10月6日上午，保加利亚渡轮Dioscuria的船员在距比亚拉市约70英里处听到爆炸声。船员在现场发现一艘倾覆的救生艇和漂浮在水中的救生衣。驶往罗马尼亚苏利纳港的土耳其货船Alfa Watan遭到袭击，随后沉没。该船10名船员失踪。

船员死亡与新的袭击

六天后，无人机袭击了保加利亚海岸附近的HS Dignity号，造成11名船员死亡。随后，袭击蔓延至罗马尼亚领空和领海：化学品运输船Wine Trader和Yara J遭到袭击并起火。另有7名船员被认为失踪。

Able号和Chelsea-3号也遭到袭击。保险和分析公司Ambrey的分析师托马斯·阿莱克萨表示，自7月以来，袭击的频率急剧上升。根据Ambrey的评估，俄罗斯联邦这一侵略国的部队可能应对约80%的此类事件负责。

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阿莱克萨指出，黑海商船此前也曾遭袭，但如今袭击的数量和地理范围都在扩大。他将船员面临的风险与所谓使用空中和水面无人机的双重打击联系起来；后者可携带多达半吨炸药。

对贸易和北约安全的风险

由于危险加剧，驶往乌克兰的船只数量减少，黑海航线的保险费用上涨。9月，伦敦保险市场联合战争委员会将高风险区域扩大至整个黑海盆地，但不包括土耳其、罗马尼亚、保加利亚和格鲁吉亚的领海。

鲁门·拉德夫称，保加利亚领海附近发生的袭击绝对不可接受。他表示，没有明确且最终的证据能够将责任归咎于任何一方，但他认为，这些袭击的后果有利于俄罗斯联邦。保加利亚官员呼吁欧盟和北约与土耳其和罗马尼亚共同加强地区安全。

北约秘书长马克·吕特与拉德夫及罗马尼亚总统尼库绍尔·达恩会面，讨论黑海安全问题。他表示，北约将继续与黑海盟国合作，并将在必要时调整其防御和威慑态势。

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