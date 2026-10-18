在波兰，副总理兼外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基对美国官员皮特·赫格塞思有关美国盟友在阿富汗行动中作用的言论作出回应。波兰外交官在X平台发文，敦促赫格塞思向44名在艰难的加兹尼省执行安全保障任务时死亡的波兰军人的家属说这些话，RMF24报道。

赫格塞思说了什么

赫格塞思在田纳西大学向军事培训项目参与者发表演讲时谈到了自己在阿富汗的服役经历。他提到，自己曾在喀布尔盟军部队总部附近看到约50个国家的旗帜，但表示真正参与战斗行动的只有少数几个国家。

这名官员还提到了对ISAF这一缩写的戏谑解读。ISAF即国际安全援助部队，是北约2001年至2014年在阿富汗的任务。按他的说法，军人有时将其解释为“I Saw Americans Fighting”——“我看见美国人在战斗”。

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波兰当局的反应

波兰总理府主任扬·格拉别茨表示，应当向波兰军人道歉。他提醒说，在阿富汗任务期间，除44人死亡外，数百名波兰人受伤。

波兰军队参与阿富汗行动近20年，尤其负责在加兹尼省开展行动；该省被认为是该国最艰难的地区之一。北约部队2001年至2021年驻留阿富汗期间，约3500名盟国军人死亡。其中约2500人为美国人，另有1100多人为其他盟国军人。

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