В Польше вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский отреагировал на слова американского чиновника Пита Хегсета о роли союзников США в операции в Афганистане. В публикации в X польский дипломат призвал Хегсета сказать это семьям 44 польских военных, погибших при обеспечении безопасности в сложной провинции Газни, сообщает RMF24.

Что сказал Хегсет

Во время выступления в Университете Теннесси перед участниками военной учебной программы Хегсет говорил о собственной службе в Афганистане. Он вспомнил, что возле штаба союзных сил в Кабуле видел флаги примерно 50 государств, однако заявил, что реально в боевых действиях участвовали лишь несколько стран.

Чиновник также упомянул шуточную расшифровку аббревиатуры ISAF — Международных сил содействия безопасности, миссии НАТО в Афганистане в 2001–2014 годах. По его словам, военные иногда объясняли ее как «I Saw Americans Fighting» — «Я видел, как воюют американцы».

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Реакция польских властей

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец заявил, что польским военнослужащим полагаются извинения. Он напомнил, что во время афганской миссии, помимо 44 погибших, сотни поляков получили ранения.

Польские военные участвовали в операции в Афганистане почти два десятилетия и, в частности, отвечали за действия в провинции Газни, которую считали одним из самых сложных регионов страны. За время присутствия сил НАТО в Афганистане в 2001–2021 годах погибли около 3,5 тысячи военнослужащих государств-союзников. Около 2,5 тысячи из них были американцами, еще более 1100 — военными других стран-союзников.

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