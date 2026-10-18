Европейская комиссия осудила насилие во время протестов в Тиране и других городах Албании, в том числе поджоги, атаки на государственные учреждения и уничтожение государственного и частного имущества. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, опубликованном 18 октября.

Призыв к ответственности

В Еврокомиссии подчеркнули, что насилию нет места в демократическом обществе. Там также отметили, что реакция на такие действия должна оставаться в рамках закона и быть соразмерной.

Ответственные за насилие должны быть привлечены к ответственности с соблюдением надлежащей правовой процедуры, заявили в Комиссии.

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Право на мирный протест

Еврокомиссия подчеркнула, что свобода собраний и выражения мнений являются фундаментальными правами и ключевыми европейскими ценностями. В то же время эти права должны осуществляться мирным путем.

Комиссия приветствовала обязательство албанских властей защищать право на протест. В заявлении отмечается, что в стране-кандидате на вступление в ЕС, которая демонстрирует важный прогресс на европейском пути, жалобы следует рассматривать посредством конструктивного диалога и мирным путем.

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