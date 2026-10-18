Komisja Europejska potępiła przemoc podczas protestów w Tiranie i innych miastach Albanii, w tym podpalenia, ataki na instytucje państwowe oraz niszczenie mienia publicznego i prywatnego. Poinformowano o tym w oświadczeniu Komisji Europejskiej opublikowanym 18 października.

Wezwanie do odpowiedzialności

Komisja Europejska podkreśliła, że w demokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na przemoc. Zaznaczono również, że reakcja na takie działania musi pozostawać w granicach prawa i być proporcjonalna.

Osoby odpowiedzialne za przemoc muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności z poszanowaniem należytej procedury prawnej, oświadczyła Komisja.

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Prawo do pokojowego protestu

Komisja Europejska podkreśliła, że wolność zgromadzeń i wyrażania poglądów są podstawowymi prawami i kluczowymi wartościami europejskimi. Jednocześnie prawa te muszą być realizowane w sposób pokojowy.

Komisja z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie władz Albanii do ochrony prawa do protestu. W oświadczeniu wskazano, że w kraju kandydującym do członkostwa w UE, który wykazuje istotne postępy na swojej europejskiej drodze, skargi należy rozpatrywać poprzez konstruktywny dialog i w sposób pokojowy.

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