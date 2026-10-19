Rząd Hiszpanii ma zatwierdzić pakiet finansowania o wartości 45 mln euro na rozwój mieszkań dla studentów przy uczelniach publicznych. Premier Pedro Sanchez oświadczył to 19 października w pałacu Moncloa, poinformowała Anadolu Agency.

Prawie 2 tysiące nowych miejsc

Według Sancheza Rada Ministrów miała zatwierdzić finansowanie następnego dnia. Środki planowano przeznaczyć na siedem projektów, które na początkowym etapie mają zapewnić prawie 2 tysiące nowych miejsc zakwaterowania dla studentów na uczelniach publicznych w całej Hiszpanii.

Premier podkreślił, że kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii podważa równy dostęp do szkolnictwa wyższego. Jak zaznaczył, jeśli studenta nie stać na mieszkanie w miejscu, w którym chce studiować, uniwersytet przestaje być narzędziem dobrobytu i równych szans.

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Nowe prawa dla studentów

Rada Ministrów miała także rozpatrzyć nowy statut studentów uniwersytetów. Przewiduje on dodatkowe prawa, wzmocnienie reprezentacji i mobilności studentów, a także rozszerzenie wsparcia psychologicznego.

Wśród innych postanowień statutu Sanchez wymienił promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, ochronę danych osobowych, prawo do cyfrowego odłączenia oraz usprawnienie systemów mentoringu akademickiego i staży. Oświadczył również, że uniwersytety należy chronić i odpowiednio finansować, aby mogły zapewniać równe szanse.

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