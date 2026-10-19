Уряд Іспанії має схвалити €45 млн на студентське житло — Anadolu Agency

Уряд Іспанії має схвалити пакет фінансування обсягом €45 млн для розвитку студентського житла при державних університетах. Про це прем’єр-міністр Педро Санчес заявив 19 жовтня в палаці Монклоа, повідомляє Anadolu Agency.

Майже 2 тисячі нових місць

За словами Санчеса, Рада міністрів мала затвердити фінансування наступного дня. Кошти планували спрямувати на сім проєктів, які на початковому етапі мають забезпечити майже 2 тисячі нових місць для проживання студентів у державних університетах по всій Іспанії.

Прем’єр наголосив, що житлова криза в Іспанії підриває рівний доступ до вищої освіти. За його словами, якщо студент не може дозволити собі проживання там, де хоче навчатися, університет перестає бути інструментом добробуту та рівних можливостей.

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Нові права для студентів

Також Рада міністрів мала розглянути новий статут студентів університетів. Він передбачає додаткові права, посилення представництва та мобільності студентів, а також розширення психологічної підтримки.

Серед інших положень статуту Санчес назвав сприяння балансу між роботою та особистим життям, захист персональних даних, право на цифрове відключення та вдосконалення систем академічного наставництва й стажувань. Він також заявив, що університети потрібно захищати та належно фінансувати, аби вони могли забезпечувати рівні можливості.

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