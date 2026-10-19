Правительство Испании должно одобрить пакет финансирования в размере €45 млн для развития студенческого жилья при государственных университетах. Об этом премьер-министр Педро Санчес заявил 19 октября во дворце Монклоа, сообщает Anadolu Agency.

Почти 2 тысячи новых мест

По словам Санчеса, Совет министров должен был утвердить финансирование на следующий день. Средства планировалось направить на семь проектов, которые на начальном этапе должны обеспечить почти 2 тысячи новых мест для проживания студентов в государственных университетах по всей Испании.

Премьер подчеркнул, что жилищный кризис в Испании подрывает равный доступ к высшему образованию. По его словам, если студент не может позволить себе проживание там, где хочет учиться, университет перестает быть инструментом благосостояния и равных возможностей.

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Новые права для студентов

Совет министров также должен был рассмотреть новый статут студентов университетов. Он предусматривает дополнительные права, усиление представительства и мобильности студентов, а также расширение психологической поддержки.

Среди других положений статута Санчес назвал содействие балансу между работой и личной жизнью, защиту персональных данных, право на цифровое отключение и совершенствование систем академического наставничества и стажировок. Он также заявил, что университеты необходимо защищать и надлежащим образом финансировать, чтобы они могли обеспечивать равные возможности.

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