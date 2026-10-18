Гражданская оборона Саудовской Аравии 18 октября сообщила, что в городе Наджран на юго-западе Саудовской Аравии упал вражеский снаряд. По данным ведомства, в результате инцидента ранения получили шесть человек. О заявлении гражданской обороны сообщает Anadolu Agency.

Раненые и повреждения

В кратком заявлении, опубликованном в социальной сети X, гражданская оборона также сообщила о повреждении трех домов и трех автомобилей. Ведомство не раскрыло, кто несет ответственность за атаку, поэтому по этому заявлению невозможно установить причастную сторону.

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Контекст боевых действий

Anadolu Agency отмечает, что инцидент произошел на фоне продолжающихся боевых действий в Йемене, которые распространились на территорию соседней Саудовской Аравии. Агентство в этом контексте упоминает, что хуситы атакуют территорию королевства ракетами и беспилотниками. В то же время в заявлении гражданской обороны хуситы не были названы ответственными за этот инцидент.

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