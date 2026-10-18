Saudyjska obrona cywilna poinformowała 18 października, że w mieście Nadżran w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej spadł wrogi pocisk. Według służb w wyniku incydentu rannych zostało sześć osób. O oświadczeniu obrony cywilnej informuje Anadolu Agency.

Ranni i zniszczenia

W krótkim oświadczeniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X obrona cywilna poinformowała również o uszkodzeniu trzech domów i trzech samochodów. Służby nie ujawniły, kto odpowiada za atak, dlatego na podstawie tego oświadczenia nie można ustalić zaangażowanej strony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontekst działań wojennych

Anadolu Agency zauważa, że incydent miał miejsce na tle trwających działań wojennych w Jemenie, które rozprzestrzeniły się na terytorium sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. Agencja w tym kontekście wspomina, że Huti atakują terytorium królestwa rakietami i dronami. Jednocześnie w oświadczeniu obrony cywilnej nie wskazano Huti jako odpowiedzialnych za ten incydent.

Czytaj nas na