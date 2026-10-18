W USA Iowa i Missouri nie planują stosować wyjątku od nowych wymogów Medicaid dla mieszkańców hrabstw o wysokim bezrobociu, chociaż w obu stanach są obszary, które mogą się do niego kwalifikować. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na badanie organizacji non-profit KFF.

Nowe wymogi Medicaid

Wymogi federalne, które mają wejść w życie 1 stycznia, przewidują, że dorośli objęci rozszerzonym programem Medicaid na mocy ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej muszą co miesiąc przez co najmniej 80 godzin pracować, uczyć się, wykonywać wolontariat lub angażować się w inną dozwoloną działalność, aby zachować ochronę ubezpieczeniową.

Ustawa przewiduje również wyjątki dla osób przebywających w szpitalu, które muszą podróżować, aby uzyskać opiekę medyczną, mieszkają na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi lub w hrabstwach o wysokim bezrobociu. Nowy Jork zastosował wyjątek z powodu wysokiego bezrobocia dla Bronksu, gdzie nowe wymogi w innym przypadku dotyczyłyby około 200 tys. mieszkańców.

Czynniki polityczne i administracyjne

Jennifer Tolbert, zastępczyni dyrektora programu KFF ds. Medicaid i osób nieubezpieczonych, zasugerowała, że odmowa stanów może wynikać zarówno z ideologicznego poparcia dla wymogów dotyczących pracy, jak i z dodatkowych obciążeń administracyjnych. Według niej, aby zastosować wyjątek, stany muszą regularnie przekazywać dane do Centrów Usług Medicare i Medicaid oraz dostosować systemy ustalania uprawnień do udziału w programie.

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Sarah Gordon, adiunktka w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Bostońskiego, stwierdziła, że stany, które nie korzystają z tego wyjątku, są zazwyczaj bardziej konserwatywne politycznie i popierają powiązanie ubezpieczenia zdrowotnego z zatrudnieniem lub inną działalnością użyteczną społecznie.

Joel Ferber, dyrektor ds. rzecznictwa w Legal Services of Eastern Missouri, nazwał stanowisko Missouri rozczarowującym. Według niego władze stanowe uzasadniają odmowę niechęcią do tworzenia dodatkowych procedur biurokratycznych dla uczestników programu.

Eksperci przypomnieli również doświadczenia Arkansas, gdzie w 2018 roku wprowadzono wymogi dotyczące pracy w ramach Medicaid. Do końca tego roku ponad 18 tys. osób straciło ochronę, a badacze nie odnotowali istotnego wzrostu zatrudnienia. Jacob Wallace, adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Yale, zaznaczył, że takie wymogi historycznie nie sprzyjają zatrudnieniu, lecz tworzą bariery administracyjne i formalne, przez które ludzie mogą wypadać z programu.

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