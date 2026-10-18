美国爱荷华州和密苏里州不计划对高失业率县的居民采用新版Medicaid要求的豁免，尽管两州都有可能符合条件的地区。据《卫报》援引非营利组织KFF的一项研究报道。

新的Medicaid要求

将于1月1日生效的联邦要求规定，根据《平价医疗法案》加入Medicaid扩展计划的成年人，每月必须至少工作、学习、做志愿服务或从事其他允许的活动80小时，才能保留其保险保障。

该法律还规定，对住院、需要出行接受医疗护理、居住在受自然灾害影响地区或高失业率县的人提供豁免。纽约州已对布朗克斯区采用高失业率豁免；否则，新要求将影响约20万名居民。

政治和行政因素

KFF医疗补助和无保险人群项目副主任詹妮弗·托尔伯特表示，各州的拒绝可能既与意识形态上支持工作要求有关，也与额外的行政负担有关。她说，为采用这项豁免，各州需要定期向医疗保险和医疗补助服务中心提交数据，并调整资格认定系统。

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波士顿大学公共卫生学院副教授萨拉·戈登表示，不使用这一豁免的州通常在政治上更为保守，并支持将医疗保险与就业或其他对社会有益的活动挂钩。

密苏里州东部法律服务机构倡导事务主任乔尔·费伯称，密苏里州的立场令人失望。他说，州政府将拒绝的理由解释为不愿为计划参与者增设额外的官僚程序。

专家还提到了阿肯色州的经验，该州于2018年为Medicaid引入工作要求。到当年年底，超过1.8万人失去了保障，而研究人员没有记录到就业人数显著增加。耶鲁大学公共卫生学院副教授雅各布·华莱士指出，这类要求历来不会促进就业，却会造成行政和文书障碍，导致人们可能退出该计划。

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