Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zmieniła sformułowanie na swojej stronie internetowej dotyczące dwóch związków z grupy PFAS — PFOA i PFOS. Wcześniej wskazywano tam, że produkcja i import PFOA w USA zostały zakończone. Obecnie EPA podaje, że pewne ilości tej substancji mogą być produkowane, importowane i wykorzystywane przez firmy. Agencja zaznaczyła również, że PFOS jest produkowany w USA na potrzeby niektórych ograniczonych bieżących zastosowań, informuje The Guardian.

Skarga dotycząca danych EPA

Zmianę wprowadzono po skardze organizacji non-profit Public Employees for Environmental Responsibility (PEER). Zwróciła ona uwagę, że EPA zezwala na produkcję PFOA w USA, choć wcześniejsze sformułowanie na stronie agencji stwarzało wrażenie, że substancja ta nie jest już produkowana ani używana w kraju.

W odpowiedzi z 18 września zastępca administratora EPA ds. bezpieczeństwa chemicznego i zapobiegania zanieczyszczeniom Douglas Troutman poinformował, że agencja aktualizuje swoje strony internetowe w odpowiedzi na wniosek PEER. EPA nie udzieliła The Guardian natychmiastowego komentarza.

Spór wokół pojemników Inhance

Materiał jest związany z długotrwałym sporem wokół teksańskiej firmy Inhance, która produkuje do 200 mln plastikowych pojemników rocznie. Pod koniec 2020 roku PEER poinformowała o wykryciu wysokich poziomów PFAS w pestycydach przechowywanych w pojemnikach Inhance. Późniejsze dochodzenie EPA wykazało rozległe zanieczyszczenie plastikowych pojemników i skłoniło agencję do zażądania informacji od firmy.

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W marcu 2022 roku EPA zażądała od Inhance natychmiastowego zaprzestania produkcji pojemników. Pod koniec 2023 roku agencja ponownie nakazała firmie zaprzestanie ich wytwarzania, jednak federalny sąd apelacyjny uchylił ten zakaz. Pozew PEER został później oddalony, ponieważ sędzia uznał, że organizacja nie miała legitymacji procesowej do wniesienia takiego pozwu.

Inhance twierdzi, że PFOA w jej produktach jest zanieczyszczeniem, a nie substancją, którą pojemniki przekazują swojej zawartości. Firma poinformowała również o zmniejszeniu poziomu takich zanieczyszczeń o 90% i powołała się na niezależne, recenzowane oceny ryzyka, które — jak twierdzi — nie wykazały nieuzasadnionego ryzyka dla zdrowia ludzi ani środowiska.

EPA wcześniej wskazywała, że praktycznie żaden poziom narażenia na PFOA i PFOS w wodzie pitnej nie jest bezpieczny. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje PFOA jako substancję rakotwórczą dla ludzi, a PFOS jako prawdopodobnie rakotwórczą.

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