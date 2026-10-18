美国环境保护署（EPA）修改了其网站上关于PFAS类物质中两种化合物——PFOA和PFOS——的表述。此前，网站称美国已停止生产和进口PFOA。EPA目前表示，企业可能生产、进口和使用一定数量的该物质。该机构还指出，PFOS在美国仍为一些有限的当前用途而生产，据《卫报》报道。

针对EPA数据的投诉

这一修改是在非营利组织公共雇员环境责任组织（PEER）提出投诉后作出的。该组织指出，EPA允许在美国生产PFOA，但该机构网站此前的表述给人一种印象，即这种物质已不再在美国生产或使用。

在9月18日的回复中，EPA化学安全与污染防治助理署长道格拉斯·特劳特曼表示，该机构正根据PEER的请求更新网页。EPA没有立即向《卫报》发表评论。

围绕Inhance容器的争议

该报道与围绕得克萨斯州公司Inhance的长期争议有关，该公司每年生产多达2亿个塑料容器。2020年底，PEER报告称，在储存在Inhance容器中的农药内发现了高浓度PFAS。EPA随后展开的调查发现塑料容器存在大范围污染，并促使该机构向该公司索取信息。

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2022年3月，EPA要求Inhance立即停止生产这些容器。2023年底，该机构再次命令该公司停止制造这些容器，但联邦上诉法院撤销了这一禁令。PEER的诉讼随后被驳回，因为法官认定该组织不具备提起此类诉讼的诉讼资格。

Inhance表示，其产品中的PFOA是一种杂质，而不是容器会转移到内容物中的物质。该公司还称，此类杂质的含量已降低90%，并援引独立的同行评审风险评估；该公司称，这些评估未发现对人类健康或环境造成不合理风险。

EPA此前指出，饮用水中几乎任何程度的PFOA和PFOS暴露都不安全。国际癌症研究机构将PFOA归类为对人类致癌的物质，将PFOS归类为可能对人类致癌的物质。

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