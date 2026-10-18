Агентство по охране окружающей среды США (EPA) изменило формулировки на своем сайте относительно двух соединений из группы PFAS — PFOA и PFOS. Ранее там указывалось, что производство и импорт PFOA в США были прекращены. Теперь EPA сообщает, что определенные объемы этого вещества могут производиться, импортироваться и использоваться компаниями. Агентство также отметило, что PFOS производится в США для некоторых ограниченных текущих нужд, сообщает The Guardian.

Жалоба на данные EPA

Изменение внесли после жалобы некоммерческой организации Public Employees for Environmental Responsibility (PEER). Она обратила внимание, что EPA разрешает производство PFOA в США, хотя предыдущая формулировка на сайте агентства создавала впечатление, что вещество больше не производится и не используется в стране.

В ответе от 18 сентября помощник администратора EPA по химической безопасности и предотвращению загрязнения Дуглас Траутман сообщил, что агентство обновляет свои веб-страницы в ответ на запрос PEER. EPA не предоставило The Guardian оперативный комментарий.

Спор вокруг контейнеров Inhance

Материал связан с длительным спором вокруг техасской компании Inhance, которая производит до 200 млн пластиковых контейнеров в год. В конце 2020 года PEER сообщила об обнаружении высоких уровней PFAS в пестицидах, хранившихся в контейнерах Inhance. Последующее расследование EPA выявило масштабное загрязнение пластиковых контейнеров и побудило агентство запросить информацию у компании.

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В марте 2022 года EPA потребовало от Inhance немедленно прекратить производство контейнеров. В конце 2023 года агентство вновь приказало компании прекратить их изготовление, однако федеральный апелляционный суд отменил этот запрет. Иск PEER позднее отклонили, поскольку судья решил, что организация не имела процессуального статуса для такого иска.

Inhance заявляет, что PFOA в ее продукции является примесью, а не веществом, которое контейнеры передают своему содержимому. Компания также сообщила о снижении уровня таких примесей на 90% и сослалась на независимые рецензируемые оценки рисков, которые, по ее утверждению, не выявили необоснованного риска для здоровья людей или окружающей среды.

EPA ранее отмечало, что практически ни один уровень воздействия PFOA и PFOS в питьевой воде не является безопасным. Международное агентство по изучению рака классифицирует PFOA как канцерогенное для человека вещество, а PFOS — как возможно канцерогенное.

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