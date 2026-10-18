支持也门合法政府的联盟表示，已挫败胡塞武装试图通过海路向也门荷台达省运送武器的行动。Asharq Al-Awsat报道称，该消息援引了联盟的一份声明。联盟发言人、少将图尔基·马利基在社交平台X发布的视频中表示，联盟在陆地上打击胡塞武装，并在海上击沉其船只。

塔伊兹附近的战斗

在也门西南部城市塔伊兹附近的战线上，“也门黎明”行动框架内的冲突仍在持续。周六，该行动进入第13天。根据也门军方的声明，政府军和人民抵抗力量击退了胡塞武装的进攻，该组织遭受重大损失。

也门武装部队发言人马吉德·努扎伊利表示，军方使用战斗机、无人机和野战炮兵实施了1417次行动。他表示，目标包括武装人员集结地、增援部队、加固阵地、火力点、装甲车辆、军事装备和无人机发射阵地。

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关于损失和推进的声明

努扎伊利称，约800名胡塞武装人员在行动中死亡或受伤。他还表示，超过190辆装甲车、运输车和补给车，以及防御工事和火力阵地被摧毁或损坏。

该发言人称，在东部战线，政府军清剿了敌方阵地，扩大了控制区，并占领了一处新的战术阵地。也门军方还报告称，已拘留数名胡塞武装战地指挥官，并在马里卜省取得新的推进。努扎伊利表示，工程部队继续在收复地区排雷，保障这些地区安全，并为军方开辟道路。

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