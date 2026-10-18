文件揭示以色列在卡塔尔援助加沙中的作用——《时代》周刊

《时代》周刊获得的以色列文件显示，以色列政府在卡塔尔对加沙地带的财政援助机制中发挥了直接作用。该刊写道，自2012年以来，在哈马斯于2007年控制该地带后，总理本雅明·内塔尼亚胡领导的政府一直协助卡塔尔进行资金转移。

据《国土报》报道，截至2018年，卡塔尔已向加沙提供约11亿美元。这些资金用于人道主义援助、购买燃料以及支付政府工资。《时代》周刊指出，十余年来卡塔尔付款的总额接近20亿美元。

摩萨德负责人致信

其中一份文件是时任以色列情报机构摩萨德负责人约西·科恩于2020年写给卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼的信。科恩在信中感谢卡塔尔在加沙开展的人道主义工作，并表示这些工作在改善人道主义局势以及确保该地区稳定与安全方面发挥了重要作用。

2018年，在卡塔尔、以色列和联合国参与下，该机制被正式确定。特别是当年10月2日，各方达成了一项为向加沙供应燃料提供资金的协议。据美国和以色列官员称，卡塔尔还支付了在以色列购买的燃料和电力费用，而用于部分项目的资金则通过联合国转移。

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对资金分配的控制

在该计划框架内，加沙最贫困家庭每月获得100美元援助。熟悉该机制的外交官告诉该刊，以色列核查受助者并控制分配系统，资金则通过联合国世界粮食计划署发放。2021年8月，卡塔尔同意拨款4000万美元，用于在四个月内向近10万户巴勒斯坦家庭发放援助。

2018年，当巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯削减对加沙工作人员的支付时，美国和以色列媒体当时报道称，以色列安全部队用手提箱将卡塔尔资金运入该地带。内塔尼亚胡的继任者纳夫塔利·贝内特于2021年停止了用手提箱运送现金，但没有停止更广泛的卡塔尔援助机制。

《纽约时报》写道，在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列南部的两周前，摩萨德负责人戴维·巴尔内亚请求卡塔尔将资金支持再延长两个月。袭击发生后，得到数届以色列政府支持的援助机制不复存在。

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