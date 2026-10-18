W Izraelu dokumenty uzyskane przez TIME wskazują, że izraelskie rządy odgrywały bezpośrednią rolę w mechanizmie katarskiej pomocy finansowej dla Strefy Gazy. Publikacja pisze, że od 2012 roku rząd premiera Binjamina Netanjahu ułatwiał transfery dokonywane przez Katar po tym, jak Hamas przejął kontrolę nad Strefą w 2007 roku.

Według Haaretz, do 2018 roku Katar przekazał do Gazy około 1,1 mld dolarów. Środki były przeznaczone na pomoc humanitarną, zakup paliwa oraz wypłatę pensji rządowych. TIME zauważa, że łączna wartość katarskich płatności w ciągu ponad dekady zbliżyła się do 2 mld dolarów.

List szefa Mossadu

Jednym z dokumentów jest datowany na 2020 rok list ówczesnego dyrektora izraelskiego wywiadu Mossad, Josiego Cohena, do emira Kataru Tamima ibn Hamada Al Thaniego. Cohen podziękował w nim Katarowi za działania humanitarne w Gazie i oświadczył, że odegrały one ważną rolę w poprawie sytuacji humanitarnej, a także w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

W 2018 roku mechanizm sformalizowano z udziałem Kataru, Izraela i ONZ. W szczególności 2 października tego roku strony zawarły porozumienie o finansowaniu dostaw paliwa do Gazy. Według amerykańskich i izraelskich urzędników Katar opłacał również paliwo i energię elektryczną kupowane w Izraelu, a środki na niektóre projekty przekazywano za pośrednictwem ONZ.

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Kontrola nad dystrybucją środków

W ramach programu najuboższe rodziny w Gazie otrzymywały miesięczną pomoc w wysokości 100 dolarów. Dyplomaci zaznajomieni z mechanizmem powiedzieli publikacji, że Izrael weryfikował odbiorców i kontrolował system dystrybucji, a środki przekazywano za pośrednictwem Światowego Programu Żywnościowego ONZ. W sierpniu 2021 roku Katar zgodził się przeznaczyć 40 mln dolarów na program wypłat dla blisko 100 tys. palestyńskich gospodarstw domowych przez cztery miesiące.

W 2018 roku, gdy prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ograniczył wypłaty dla pracowników w Gazie, izraelskie siły bezpieczeństwa przewoziły katarskie środki do Strefy w walizkach, informowały wówczas amerykańskie i izraelskie media. Następca Netanjahu, Naftali Bennett, w 2021 roku zakończył sam transport gotówki w walizkach, lecz nie szerszy mechanizm katarskiej pomocy.

Dwa tygodnie przed atakiem Hamasu na południe Izraela 7 października 2023 roku dyrektor Mossadu Dawid Barnea poprosił Katar o przedłużenie finansowania o kolejne dwa miesiące, pisał „The New York Times”. Po ataku mechanizm pomocy, wspierany przez kilka izraelskich rządów, przestał istnieć.

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