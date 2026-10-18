В Израиле документы, полученные TIME, свидетельствуют о том, что израильские правительства играли непосредственную роль в механизме катарской финансовой помощи сектору Газа. Издание пишет, что с 2012 года правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху содействовало переводам, которые Катар осуществлял после того, как ХАМАС установил контроль над сектором в 2007 году.

По данным Haaretz, к 2018 году Катар направил в Газу приблизительно 1,1 млрд долларов. Средства предназначались для гуманитарной помощи, закупки топлива и выплаты государственных зарплат. TIME отмечает, что общий объем катарских выплат за более чем десятилетие приблизился к 2 млрд долларов.

Письмо главы «Моссада»

Одним из документов является датированное 2020 годом письмо тогдашнего директора израильской разведки «Моссад» Йосси Коэна эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани. В нем Коэн поблагодарил Катар за гуманитарные усилия в Газе и заявил, что они сыграли важную роль в улучшении гуманитарной ситуации, а также в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

В 2018 году механизм был формализован при участии Катара, Израиля и ООН. В частности, 2 октября того года стороны заключили соглашение о финансировании поставок топлива в Газу. По информации американских и израильских чиновников, Катар также оплачивал топливо и электроэнергию, приобретенные в Израиле, а средства на отдельные проекты переводились через ООН.

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Контроль за распределением средств

В рамках программы самые бедные семьи в Газе получали ежемесячную помощь в размере 100 долларов. Дипломаты, знакомые с механизмом, сообщили изданию, что Израиль проверял получателей и контролировал систему распределения, а средства передавались через Всемирную продовольственную программу ООН. В августе 2021 года Катар согласился выделить 40 млн долларов для программы выплат почти 100 тысячам палестинских домохозяйств в течение четырех месяцев.

В 2018 году, когда президент Палестинской администрации Махмуд Аббас сократил выплаты работникам в Газе, израильские силовики перевозили катарские средства в сектор в чемоданах, сообщали тогда американские и израильские СМИ. Преемник Нетаньяху Нафтали Беннетт в 2021 году прекратил именно доставку наличных в чемоданах, но не более широкий механизм катарской помощи.

За две недели до нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года директор «Моссада» Давид Барнеа просил Катар продлить финансирование еще на два месяца, писала The New York Times. После атаки механизм помощи, который поддерживали несколько израильских правительств, прекратил существование.

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