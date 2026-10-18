61名经济学家警告以色列面临制裁风险——《耶路撒冷邮报》

61名知名经济学家警告称，约旦河西岸定居点的扩张，以及未能制止针对巴勒斯坦人的暴力行为——信件作者称其为犹太人暴力——可能导致国际制裁加码、经济孤立以及以色列生活成本上升。《耶路撒冷邮报》报道称，这封信于周日公开。

制裁扩大的风险

信件作者表示，定居点政策和针对巴勒斯坦人的暴力行为造成的外交损害，已经带来高昂的经济代价，最终将由该国所有居民承担。他们认为，如果限制措施从少数国家扩大至欧洲的大部分地区，并且不仅针对定居点，也针对以色列整体经济，那么以色列经济遭受的损失可能成倍增加。

经济学家呼吁防止这一事态发展，并强调国际制裁行动正在加速推进。信中指出，已有50多个国家实施了约100项制裁，其中金融限制和武器相关交易限制尤为突出。

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联合国名单与抵制

信件作者还关注到联合国与以色列定居点有关联的公司名单扩大。根据他们的数据，该名单包括来自11个国家的214家公司，其中大多数为以色列公司，包括所有以色列银行和Tnuva公司。

经济学家认为，这些措施加剧了抵制氛围，而这种氛围已经损害以色列学术领域，包括对高科技产业重要的领域。信中还提到制裁对国防工业和文化领域的负面影响，包括INS Drakon潜艇交付延迟，以及艺术家拒绝在以色列表演。

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