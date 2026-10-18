Группа из 61 ведущего экономиста предупредила, что расширение поселений на Западном берегу и неспособность остановить насилие против палестинцев, которое авторы письма назвали еврейским, могут привести к ужесточению международных санкций, экономической изоляции и росту стоимости жизни в Израиле. Об этом говорится в письме, опубликованном в воскресенье, сообщает Jerusalem Post.

Риск распространения санкций

Авторы письма заявили, что дипломатический ущерб от политики поселений и насилия против палестинцев уже имеет высокую экономическую цену, которую в итоге будут нести все жители страны. По их мнению, ущерб для израильской экономики может вырасти в несколько раз, если ограничения распространятся с нескольких государств на значительную часть Европы и будут касаться не только поселений, но и экономики Израиля в целом.

Экономисты призвали предотвратить такое развитие событий, подчеркнув, что международное санкционное движение набирает обороты. В письме указано, что более 50 стран уже ввели около 100 санкций, среди которых заметное место занимают финансовые ограничения и ограничения на операции с оружием.

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Список ООН и бойкоты

Авторы письма также обратили внимание на расширение списка ООН компаний, связанных с израильскими поселениями. По их данным, в него входят 214 компаний из 11 стран, преимущественно израильские, включая все израильские банки и компанию Tnuva.

По мнению экономистов, эти меры дополняют атмосферу бойкотов, которая уже наносит ущерб израильской академической сфере, включая направления, важные для индустрии высоких технологий. В письме также отмечается негативное влияние санкций на оборонную промышленность и культурную сферу, в частности задержки с поставкой подводной лодки INS Drakon и отказы артистов выступать в Израиле.

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