Група з 61 економіста попередила про ризик санкцій для Ізраїлю — Jerusalem Post

Група з 61 провідного економіста попередила, що розширення поселень на Західному березі та нездатність зупинити насильство проти палестинців, яке автори листа назвали єврейським, можуть призвести до посилення міжнародних санкцій, економічної ізоляції та зростання вартості життя в Ізраїлі. Про це йдеться у листі, оприлюдненому в неділю, повідомляє Jerusalem Post.

Ризик поширення санкцій

Автори листа заявили, що дипломатична шкода від політики поселень і насильства проти палестинців уже має високу економічну ціну, яку зрештою нестимуть усі жителі країни. На їхню думку, збитки для ізраїльської економіки можуть зрости в рази, якщо обмеження поширяться з кількох держав на значну частину Європи та стосуватимуться не лише поселень, а й економіки Ізраїлю загалом.

Економісти закликали запобігти такому розвитку подій, наголосивши, що міжнародний санкційний рух набирає обертів. У листі вказано, що понад 50 країн уже запровадили приблизно 100 санкцій, серед яких помітне місце посідають фінансові обмеження та обмеження на операції зі зброєю.

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Перелік ООН і бойкоти

Також автори листа звернули увагу на розширення переліку ООН компаній, пов’язаних з ізраїльськими поселеннями. За їхніми даними, до нього входять 214 компаній з 11 країн, переважно ізраїльські, зокрема всі ізраїльські банки та компанія Tnuva.

На думку економістів, ці заходи доповнюють атмосферу бойкотів, яка вже шкодить ізраїльській академічній сфері, включно з напрямами, важливими для індустрії високих технологій. У листі також зазначено про негативний вплив санкцій на оборонну промисловість і культурну сферу, зокрема затримки з постачанням підводного човна INS Drakon та відмови артистів виступати в Ізраїлі.

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