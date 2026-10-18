在肯尼亚，G7女州长联盟计划争取跨党派支持，以通过两项修宪法案。该倡议由基里尼亚加县和霍马湾县的州长安妮·瓦伊古鲁与格拉迪斯·万加领导。

据Nation Kenya报道，这些州长计划不仅向个别议员，也向在议会中有代表的各党派领导人寻求支持。她们希望两份文件都能在2027年大选前成为法律。

国民议会的变化

第一份文件是《2025年肯尼亚宪法（修正）法案》，在国民议会登记编号为29。该法案规定修订宪法第97条：拟设立特别席位，以确保在单一选区选出的议员中，任何一种性别的代表比例不超过三分之二。

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该法案还修订宪法第90条，并确立通过政党名单为女性分配特别席位的机制。此类席位的数量拟在公布大选结果后确定。

政党名单与残疾人代表权

第二份文件是《2025年肯尼亚宪法（修正）（第2号）法案》，在参议院登记编号为16。该法案同样涉及第90条，并规定党内成员以更透明、更民主的方式参与编制候选人名单。

该法案包含用于遵守相关原则的计算公式，即任何一种性别的代表不得占成员总数的三分之二以上；同时还规定，国民议会和参议院中残疾人的代表比例至少应为5%。瓦伊古鲁表示，遵守性别规则是一项宪法义务，而不是对女性的让步。该媒体称，自肯尼亚宪法通过以来，议会已进行了超过11次试图引入这一规则的努力，但均未取得成果。

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