Parlament Egiptu w Nowej Stolicy Administracyjnej rozpoczął nadzwyczajne posiedzenie w sprawie możliwych działań na rzecz obrony Arabii Saudyjskiej, w tym potencjalnego skierowania egipskich wojsk. Posiedzenie zwołano na prośbę prezydenta Abdela Fattaha as-Sisiego w związku z nasileniem ataków jemeńskiej grupy Huti na królestwo, informuje Anadolu Agency.

Wniosek prezydenta

Posiedzeniu przewodniczył marszałek parlamentu Hiszam Badawi. Dzień wcześniej as-Sisi oświadczył, że Kair jest gotowy podjąć działania, o które poprosi Rijad, aby chronić bezpieczeństwo i suwerenność Arabii Saudyjskiej. Prezydent wezwał również parlament do udzielenia odpowiedniego zezwolenia, jeśli Egipt otrzyma taki wniosek.

Wymagana zgoda parlamentu

Zgodnie z artykułem 152 Konstytucji Egiptu prezydent, jako naczelny dowódca sił zbrojnych, nie może wypowiedzieć wojny ani skierować wojsk do zadań bojowych poza granicami kraju bez konsultacji z Radą Obrony Narodowej i zgody dwóch trzecich parlamentu. Wewnętrzne regulacje parlamentu przewidują rozpatrzenie takiego zezwolenia na pilnym zamkniętym posiedzeniu zwołanym na wniosek prezydenta po konsultacjach z Radą Obrony Narodowej.

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Wcześniej w niedzielę Rada Obrony Narodowej pod przewodnictwem as-Sisiego zadeklarowała pełną solidarność z Arabią Saudyjską i postanowiła zapewnić wszelkie niezbędne i możliwe formy wsparcia w obronie jej bezpieczeństwa, stabilności, zasobów, integralności terytorialnej oraz islamskich świętych miejsc. Rada postanowiła także zintensyfikować wysiłki polityczne i dyplomatyczne w celu zmniejszenia napięć i pokojowego rozwiązania kryzysów regionalnych.

Grupa Huti przeprowadzała ataki rakietowe i dronowe na Arabię Saudyjską oraz groziła kolejnymi uderzeniami, w tym na obiekty naftowe. Saudyjska koalicja, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, w ostatnich dniach nasiliła operacje przeciwko Huti i przeprowadzała naloty na terytoria znajdujące się pod ich kontrolą, w tym na stolicę Sanę.

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