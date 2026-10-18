埃及位于新行政首都的议会已就保护沙特阿拉伯的可能措施召开紧急会议，其中包括可能派遣埃及军队。在也门胡塞武装加大对该王国袭击的背景下，此次会议应总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西的要求召开，阿纳多卢通讯社报道。

总统的请求

会议由议长希沙姆·巴达维主持。前一天，塞西表示，开罗准备采取利雅得所要求的措施，以保护沙特阿拉伯的安全和主权。总统还呼吁议会在埃及收到此类请求时给予相应授权。

需要议会批准

根据埃及宪法第152条，总统作为武装部队最高统帅，未经与国防委员会协商并获得议会三分之二多数批准，不得宣战或派遣军队在境外执行作战任务。议会内部规则规定，此类授权应在总统与国防委员会协商后提出请求所召集的紧急闭门会议上审议。

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周日早些时候，由塞西主持的国防委员会宣布完全声援沙特阿拉伯，并决定提供一切必要和可能形式的支持，以捍卫其安全、稳定、资源、领土完整和伊斯兰圣地。该委员会还决定加强政治和外交努力，以缓和紧张局势并和平解决地区危机。

胡塞武装曾对沙特阿拉伯发动导弹和无人机袭击，并威胁将发动新的打击，包括针对石油设施的打击。支持也门国际承认政府的沙特联盟近几日加强了针对胡塞武装的行动，并对其控制地区发动空袭，包括首都萨那。

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