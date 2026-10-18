在以色列，前总理纳夫塔利·贝内特批评财政部长兼宗教犹太复国主义党领导人贝扎莱尔·斯莫特里赫支持一项立法，该立法规定免除超正统派男性在以色列国防军服役。据《耶路撒冷邮报》报道。

贝内特是在与“比亚哈德”（“一起”）党活动人士举行Zoom会议时发表这一声明的。据该报称，他与亚伊尔·拉皮德共同领导该党。两名反对派政治人士正在10月27日选举前加强在宗教犹太复国主义选民中的竞选活动。

批评豁免立法

贝内特在向宗教犹太复国主义者讲话时表示，斯莫特里赫已成为“逃避服役法案的设计者”。他还指责斯莫特里赫和总理本雅明·内塔尼亚胡为沙斯党主席阿里耶·德里谋取利益。

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贝内特说：“斯莫特里赫负有责任——不亚于内塔尼亚胡。”他还批评向未服兵役者拨付预算资金，称此类转移“可耻”。

援引宗教价值观

贝内特表示，战时逃避服役违背《托拉》的戒律。这位前政府首脑谈及斯莫特里赫时说：“他怎么不为称自己为宗教犹太复国主义者而感到羞耻？他与犹太复国主义和宗教都毫无关系。”

贝内特和斯莫特里赫在宗教犹太复国主义运动中拥有共同的政治根源。贝内特此前领导犹太家园党，该党在2013年选举中与“民族联盟—特库马”组成联合名单参选；后者是斯莫特里赫所属政党后来脱胎而出的政治团体。

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