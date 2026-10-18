В Израиле бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал министра финансов и лидера партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича за поддержку законодательства, предусматривающего освобождение ультраортодоксальных мужчин от службы в Армии обороны Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Беннет сделал заявление во время Zoom-встречи с активистами партии «Бьяхад» («Вместе»), которую он, по данным издания, возглавляет вместе с Яиром Лапидом. Два оппозиционных политика усиливают кампанию среди религиозно-сионистского электората в преддверии выборов 27 октября.

Критика законодательства об освобождении

Обращаясь к религиозным сионистам, Беннет заявил, что Смотрич стал «архитектором закона об уклонении». Он также обвинил Смотрича и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что они действуют в интересах главы партии ШАС Арье Дери.

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«Ответственность несет Смотрич — не меньше, чем Нетаньяху», — сказал Беннет. Он также раскритиковал выделение бюджетных средств людям, не проходящим военную службу, назвав такие переводы «позором».

Ссылки на религиозные ценности

Беннет заявил, что уклонение от службы во время войны противоречит предписаниям Торы. «Как ему не стыдно называть себя религиозным сионистом? Он не имеет ничего общего ни с сионизмом, ни с религией», — сказал бывший глава правительства о Смотриче.

Беннет и Смотрич имеют общие политические корни в религиозно-сионистском движении. Беннет ранее возглавлял партию «Еврейский дом», которая на выборах 2013 года выступала единым списком с «Национальным союзом — Ткумой» — политической группой, из которой позднее возникла партия Смотрича.

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