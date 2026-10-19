Министерство финансов ОАЭ внесло изменения в систему электронного выставления счетов, которая с 2027 года будет применяться в сфере уплаты налога на добавленную стоимость. С 1 января 2027 года операции между компаниями, входящими в одну налоговую группу, будут временно исключаться из системы на два года, сообщает The National.

Исключение для налоговых групп

В течение 24 месяцев такие операции будут иметь статус исключенных. В Министерстве финансов заявили, что это должно предоставить бизнесу больше гибкости и времени для адаптации к новой системе.

Партнер Gulf Tax Accounting Group Дэвид Дейли назвал это решение положительным, но отметил необходимость дополнительных разъяснений. В частности, по его словам, необходимо выяснить, нужно ли проводить через систему электронного выставления счетов инвойсы, которые участники налоговой группы направляют контрагентам вне этой группы.

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Хранение данных и сроки для бизнеса

Министерство также изменило правила хранения электронных счетов и электронных кредит-нот. Компаниям больше не нужно хранить соответствующие данные на территории ОАЭ, однако они должны хранить счета, кредит-ноты и связанные данные в течение срока, установленного законом о налоговых процедурах, и предоставлять их Федеральному налоговому управлению по его запросу.

Кроме того, отменено требование уведомлять Федеральное налоговое управление о сбое системы в течение двух рабочих дней. В министерстве объяснили, что изменения призваны снизить операционную нагрузку на бизнес и облегчить внедрение электронного выставления счетов.

Первый ключевой этап поэтапного перехода к системе приближается 30 октября. До этой даты компании с годовым доходом от 50 млн дирхамов, или $13,6 млн, должны назначить аккредитованного поставщика услуг. Изначально дедлайн был установлен на 1 июля. Согласно единой модели ОАЭ, все операции, соответствующие критериям системы, должны быть подтверждены и переданы через такого поставщика.

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