ОАЕ змінили правила е-рахунків для податкових груп — The National

Міністерство фінансів ОАЕ внесло зміни до системи електронного виставлення рахунків, що з 2027 року застосовуватиметься у сфері сплати податку на додану вартість. З 1 січня 2027 року операції між компаніями, що входять до однієї податкової групи, тимчасово виключатимуть із системи на два роки, повідомляє The National.

Виключення для податкових груп

Упродовж 24 місяців такі операції матимуть статус виключених. У Міністерстві фінансів заявили, що це має дати бізнесу більше гнучкості та часу для адаптації до нової системи.

Партнер Gulf Tax Accounting Group Девід Дейлі назвав це рішення позитивним, але зазначив потребу в додаткових роз'ясненнях. Зокрема, за його словами, необхідно з'ясувати, чи потрібно проводити через систему електронного виставлення рахунків інвойси, які учасники податкової групи надсилають контрагентам поза цією групою.

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Зберігання даних і строки для бізнесу

Міністерство також змінило правила зберігання електронних рахунків і електронних кредит-нот. Компаніям більше не потрібно зберігати відповідні дані на території ОАЕ, однак вони мають зберігати рахунки, кредит-ноти та пов'язані дані протягом строку, встановленого законом про податкові процедури, і надавати їх Федеральному податковому управлінню на його запит.

Крім того, скасовано вимогу повідомляти Федеральне податкове управління про збій системи протягом двох робочих днів. У міністерстві пояснили, що зміни покликані зменшити операційне навантаження на бізнес і полегшити впровадження електронного виставлення рахунків.

Перший ключовий етап поетапного переходу до системи наближається 30 жовтня. До цієї дати компанії з річним доходом від 50 млн дирхамів, або $13,6 млн, мають призначити акредитованого постачальника послуг. Спочатку дедлайн був встановлений на 1 липня. За єдиною моделлю ОАЕ всі операції, що відповідають критеріям системи, повинні бути підтверджені та передані через такого постачальника.

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