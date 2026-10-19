Ministerstwo Finansów ZEA wprowadziło zmiany do systemu e-fakturowania, który od 2027 roku będzie stosowany w zakresie podatku od wartości dodanej. Od 1 stycznia 2027 roku transakcje między spółkami należącymi do tej samej grupy podatkowej będą tymczasowo wyłączone z systemu na dwa lata, informuje The National.

Wyłączenie dla grup podatkowych

Przez 24 miesiące takie transakcje będą miały status wyłączonych. Ministerstwo Finansów oświadczyło, że ma to zapewnić firmom większą elastyczność i czas na dostosowanie się do nowego systemu.

David Daly, partner w Gulf Tax Accounting Group, nazwał tę decyzję pozytywną, ale wskazał na potrzebę dodatkowych wyjaśnień. W szczególności, jego zdaniem, należy ustalić, czy faktury, które uczestnicy grupy podatkowej wysyłają kontrahentom spoza tej grupy, muszą być przetwarzane przez system e-fakturowania.

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Przechowywanie danych i terminy dla firm

Ministerstwo zmieniło także zasady przechowywania e-faktur i elektronicznych not kredytowych. Firmy nie muszą już przechowywać odpowiednich danych na terytorium ZEA, jednak muszą przechowywać faktury, noty kredytowe i powiązane dane przez okres określony w ustawie o procedurach podatkowych oraz udostępniać je Federalnemu Urzędowi Podatkowemu na jego żądanie.

Ponadto zniesiono wymóg powiadamiania Federalnego Urzędu Podatkowego o awarii systemu w ciągu dwóch dni roboczych. Ministerstwo wyjaśniło, że zmiany mają zmniejszyć obciążenie operacyjne firm i ułatwić wdrożenie e-fakturowania.

Pierwszy kluczowy etap stopniowego przejścia na system zbliża się 30 października. Do tego dnia firmy o rocznych przychodach wynoszących co najmniej 50 mln dirhamów, czyli 13,6 mln dolarów, muszą wyznaczyć akredytowanego dostawcę usług. Początkowo termin wyznaczono na 1 lipca. Zgodnie z jednolitym modelem ZEA wszystkie transakcje spełniające kryteria systemu muszą zostać zatwierdzone i przekazane za pośrednictwem takiego dostawcy.

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