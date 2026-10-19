В Объединенных Арабских Эмиратах максимальная температура в октябре составляла от 37°C до 43°C, а в отдельных районах была на 4°C выше обычных показателей. Средняя суточная температура в этом месяце составила 29,7°C, сообщает The National со ссылкой на Национальный центр метеорологии ОАЭ.

По данным центра, отклонения температуры поверхности моря в Тихом океане составляли от +2,3°C до +3°C. Эль-Ниньо способствует сохранению области высокого давления над Аравийским полуостровом, что поддерживает температуру выше сезонных норм.

Риск сильных ливней

Октябрь и ноябрь, согласно прогнозу, могут стать пиковыми месяцами цикла Эль-Ниньо. Национальный центр метеорологии ожидает количество осадков выше обычного, в том числе возможны сильные ливни, которые могут повысить риск наводнений. В то же время увеличение количества осадков не гарантировано.

Центр оценивает в 96% вероятность сохранения потенциально нестабильных погодных условий до марта 2027 года; вторичные экологические последствия могут продолжаться до апреля. В конце марта этого года часть ОАЭ пострадала от сильных наводнений. После наводнений 2024 года власти страны начали значительно инвестировать в совершенствование дренажной инфраструктуры.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние Эль-Ниньо

Руководительница лаборатории экологических и геофизических наук Университета Халифы Диана Фрэнсис отметила, что Эль-Ниньо в целом смещает погодные условия в районе Персидского залива и части Аравийского полуострова в сторону большей влажности и повышает вероятность сильных дождей.

Ученый Университета Лозанны Андрис-Ян де Врис объяснил, что кратковременные интенсивные ливни в сочетании с сухими почвами, горами и долинами могут быстро накапливать воду и вызывать наводнения. Старший научный сотрудник Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Зухаир Лачкар подчеркнул, что Эль-Ниньо повышает вероятность более влажной погоды, но не гарантирует ее, поскольку количество осадков в регионе существенно различается в зависимости от года.

Диана Фрэнсис также отметила, что влияние Эль-Ниньо на температуру в ОАЭ и странах Залива относительно слабое. Не менее важными факторами она назвала общее потепление климата, температуру вод Персидского залива и Аравийского моря, а также региональную циркуляцию воздуха.

Читай нас в