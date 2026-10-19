В ОАЕ температура в жовтні сягала 43°C на тлі Ель-Ніньйо — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах максимальна температура в жовтні сягала від 37°C до 43°C, а в окремих районах була на 4°C вищою за звичайні показники. Середня добова температура цього місяця становила 29,7°C, повідомляє The National з посиланням на Національний центр метеорології ОАЕ.

За даними центру, відхилення температури поверхні моря в Тихому океані становило від +2,3°C до +3°C. Ель-Ніньйо сприяє утриманню області високого тиску над Аравійським півостровом, що зберігає температуру вище сезонних норм.

Ризик сильних злив

Жовтень і листопад, за прогнозом, можуть бути піковими місяцями циклу Ель-Ніньйо. Національний центр метеорології очікує вищу за звичайну кількість опадів, зокрема можливі сильні зливи, які можуть підвищити ризик повеней. Водночас збільшення кількості опадів не гарантоване.

Центр оцінює у 96% імовірність збереження потенційно нестійких погодних умов до березня 2027 року; вторинні екологічні наслідки можуть тривати до квітня. Наприкінці березня цього року частина ОАЕ зазнала сильних повеней. Після повеней 2024 року влада країни почала значно інвестувати у вдосконалення дренажної інфраструктури.

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Вплив Ель-Ніньйо

Керівниця лабораторії екологічних і геофізичних наук Університету Халіфи Діана Френсіс зазначила, що Ель-Ніньйо загалом зміщує погодні умови в районі Перської затоки та частині Аравійського півострова у бік більшої вологості й підвищує імовірність сильних дощів.

Науковець Університету Лозанни Андріс-Ян де Вріс пояснив, що короткочасні інтенсивні зливи в поєднанні із сухими ґрунтами, горами та долинами можуть швидко накопичувати воду й спричиняти повені. Старший науковий співробітник Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі Зухаїр Лачкар наголосив, що Ель-Ніньйо підвищує імовірність вологішої погоди, але не гарантує її, адже кількість опадів у регіоні істотно різниться залежно від року.

Діана Френсіс також зауважила, що вплив Ель-Ніньйо на температуру в ОАЕ та країнах Затоки відносно слабкий. Не менш важливими чинниками вона назвала загальне потепління клімату, температуру вод Перської затоки й Аравійського моря та регіональну циркуляцію повітря.

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