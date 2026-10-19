阿拉伯联合酋长国10月最高气温介于37°C至43°C之间，部分地区比常年水平高出4°C。据《The National》援引阿联酋国家气象中心的消息称，本月平均日气温为29.7°C。

该中心数据显示，太平洋海表温度距平介于+2.3°C至+3°C之间。厄尔尼诺有助于维持阿拉伯半岛上空的高压区，使气温保持在季节性正常水平之上。

强降雨风险

据预测，10月和11月可能是厄尔尼诺周期的峰值月份。国家气象中心预计降水量将高于正常水平，其中可能出现强降雨，从而增加洪水风险。但降水增加并不能得到保证。

该中心评估认为，潜在不稳定天气状况持续至2027年3月的概率为96%；次生环境影响可能持续到4月。今年3月底，阿联酋部分地区遭遇严重洪灾。2024年洪灾后，该国当局开始大力投资改善排水基础设施。

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厄尔尼诺的影响

哈利法大学环境与地球物理科学实验室负责人戴安娜·弗朗西斯指出，厄尔尼诺总体上会使波斯湾地区和阿拉伯半岛部分地区的天气模式趋向更加潮湿，并提高出现强降雨的可能性。

洛桑大学科学家安德里斯-扬·德弗里斯解释说，短时强降雨与干燥土壤、山脉和山谷相结合，可能迅速积水并引发洪水。纽约大学阿布扎比分校高级研究科学家祖海尔·拉什卡尔强调，厄尔尼诺会提高天气更加潮湿的可能性，但并不保证一定如此，因为该地区的降水量因年份而有显著差异。

戴安娜·弗朗西斯还指出，厄尔尼诺对阿联酋和海湾国家气温的影响相对较弱。她称，整体气候变暖、波斯湾和阿拉伯海海水温度以及区域空气环流同样是重要因素。

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