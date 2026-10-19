W Zjednoczonych Emiratach Arabskich maksymalna temperatura w październiku wynosiła od 37°C do 43°C, a w niektórych rejonach była o 4°C wyższa od normalnych wartości. Średnia dobowa temperatura w tym miesiącu wyniosła 29,7°C, informuje The National, powołując się na Narodowe Centrum Meteorologii ZEA.

Według centrum odchylenia temperatury powierzchni morza na Oceanie Spokojnym wynosiły od +2,3°C do +3°C. El Niño sprzyja utrzymywaniu się obszaru wysokiego ciśnienia nad Półwyspem Arabskim, co utrzymuje temperatury powyżej norm sezonowych.

Ryzyko silnych opadów

Październik i listopad mogą być, według prognoz, szczytowymi miesiącami cyklu El Niño. Narodowe Centrum Meteorologii oczekuje opadów wyższych niż zwykle, w tym możliwych silnych ulew, które mogą zwiększyć ryzyko powodzi. Jednocześnie zwiększone opady nie są gwarantowane.

Centrum ocenia na 96% prawdopodobieństwo utrzymania się potencjalnie niestabilnych warunków pogodowych do marca 2027 roku; wtórne skutki środowiskowe mogą trwać do kwietnia. Pod koniec marca tego roku część ZEA doświadczyła poważnych powodzi. Po powodziach w 2024 roku władze kraju zaczęły znacząco inwestować w ulepszanie infrastruktury odwadniającej.

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Wpływ El Niño

Diana Francis, kierowniczka Laboratorium Nauk Środowiskowych i Geofizycznych na Uniwersytecie Chalify, zaznaczyła, że El Niño generalnie przesuwa wzorce pogodowe w rejonie Zatoki Perskiej i części Półwyspu Arabskiego w kierunku większej wilgotności oraz zwiększa prawdopodobieństwo intensywnych opadów.

Andries-Jan de Vries, naukowiec z Uniwersytetu w Lozannie, wyjaśnił, że krótkotrwałe intensywne ulewy w połączeniu z suchymi glebami, górami i dolinami mogą szybko gromadzić wodę i powodować powodzie. Zuhair Lachkar, starszy pracownik naukowy Uniwersytetu Nowojorskiego w Abu Zabi, podkreślił, że El Niño zwiększa prawdopodobieństwo bardziej wilgotnej pogody, ale jej nie gwarantuje, ponieważ ilość opadów w regionie znacznie różni się w zależności od roku.

Diana Francis zauważyła również, że wpływ El Niño na temperatury w ZEA i krajach Zatoki jest stosunkowo słaby. Za równie ważne czynniki uznała ogólne ocieplenie klimatu, temperaturę wód Zatoki Perskiej i Morza Arabskiego oraz regionalną cyrkulację powietrza.

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