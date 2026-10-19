Правительство Великобритании планирует усилить защиту пассажиров с инвалидностью во время авиаперелетов, в частности отменить максимальный размер компенсации за утерянные или поврежденные инвалидные коляски. Авиационному регулятору также хотят предоставить полномочия штрафовать авиакомпании и аэропорты, если пассажирам не предоставляют необходимую помощь, сообщает The Guardian.

Новые полномочия для регулятора

Планируемые изменения должны войти в законопроект о гражданской авиации, который сейчас рассматривается парламентом. Правительство заявило, что документ усилит защиту прав авиапассажиров и потребителей.

Министерство транспорта сообщило, что аэропорты усилили обучение персонала. Для авиакомпаний также создали новую стандартизированную систему, которая должна помочь им обращаться со средствами мобильности. Такие меры вводятся после того, как в 2024 году во время транспортировки было повреждено более 1 тысячи инвалидных колясок — более 80 ежемесячно.

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Жалобы пассажиров сохраняются

По данным отраслевой организации, почти каждый пятый пассажир с инвалидностью по-прежнему недоволен опытом авиапутешествий, при этом количество запросов на помощь продолжает расти. Исполнительный директор лоббистской группы Airlines UK Тим Олдерслейд заявил, что число пассажиров, которым требуется помощь, за год увеличилось почти на 10%. По его словам, 82% таких пассажиров довольны опытом путешествий самолетом.

Группа по внедрению доступности в авиации, которая оценивает выполнение 19 рекомендаций обзора под руководством Танни Грей-Томпсон, отметила, что прогресс уже есть, однако необходимо реализовать больше изменений, чтобы люди с инвалидностью могли летать уверенно и достойно.

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