英国计划取消损坏轮椅赔偿上限——《卫报》

英国政府计划加强对残障乘客航空出行期间的保护，其中包括取消对丢失或损坏轮椅的最高赔偿限额。航空监管机构还将被赋予权力，若乘客未获得所需帮助，可对航空公司和机场处以罚款，据《卫报》报道。

赋予监管机构新权力

计划中的改革将被纳入目前正在议会审议的《民用航空法案》。政府表示，该文件将加强对航空乘客和消费者权利的保护。

交通部表示，机场已加强员工培训。还为航空公司建立了新的标准化系统，以帮助其处理行动辅助设备。这些措施是在2024年运输过程中有超过1000辆轮椅被损坏之后推出的——平均每月超过80辆。

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乘客投诉仍在持续

据行业组织数据，近五分之一的残障乘客仍对航空旅行体验不满意，同时寻求协助的请求数量持续增长。游说团体Airlines UK的首席执行官蒂姆·奥尔德斯莱德表示，需要协助的乘客人数一年内增加了近10%。据他介绍，82%的此类乘客对乘坐飞机旅行的体验感到满意。

航空无障碍实施小组负责评估由坦妮·格雷-汤普森领导的审查提出的19项建议的落实情况。该小组表示，虽然已经取得进展，但仍需实施更多改革，以便残障人士能够自信且有尊严地乘坐飞机。

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