Британія планує скасувати ліміт компенсацій за пошкоджені інвалідні візки — The Guardian

Уряд Великої Британії планує посилити захист пасажирів з інвалідністю під час авіаперельотів, зокрема скасувати максимальний розмір компенсації за втрачені або пошкоджені інвалідні візки. Також авіаційному регулятору хочуть надати повноваження штрафувати авіакомпанії та аеропорти, якщо пасажирам не надають необхідної допомоги, повідомляє The Guardian.

Нові повноваження для регулятора

Заплановані зміни мають увійти до законопроєкту про цивільну авіацію, який нині проходить розгляд у парламенті. Уряд заявив, що документ посилить захист прав авіапасажирів і споживачів.

Міністерство транспорту повідомило, що аеропорти посилили навчання персоналу. Для авіакомпаній також створили нову стандартизовану систему, яка має допомогти їм поводитися із засобами мобільності. Такі заходи запроваджують після того, як у 2024 році під час транспортування було пошкоджено понад 1 тисячу інвалідних візків — більш як 80 щомісяця.

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Скарги пасажирів зберігаються

За даними галузевої організації, майже кожен п'ятий пасажир з інвалідністю досі незадоволений досвідом авіаподорожей, водночас кількість запитів на допомогу продовжує зростати. Виконавчий директор лобістської групи Airlines UK Тім Олдерслейд заявив, що кількість пасажирів, яким потрібна допомога, збільшилася майже на 10% за рік. За його словами, 82% таких пасажирів задоволені досвідом подорожей літаком.

Група з упровадження доступності в авіації, яка оцінює виконання 19 рекомендацій огляду під керівництвом Танні Грей-Томпсон, зазначила, що прогрес уже є, однак необхідно реалізувати більше змін, аби люди з інвалідністю могли літати впевнено та гідно.

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