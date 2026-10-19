Rząd Wielkiej Brytanii planuje wzmocnić ochronę pasażerów z niepełnosprawnościami podczas podróży lotniczych, w tym znieść maksymalny limit odszkodowania za zagubione lub uszkodzone wózki inwalidzkie. Regulator lotniczy ma również otrzymać uprawnienia do nakładania kar na linie lotnicze i lotniska, jeśli pasażerom nie zapewnia się niezbędnej pomocy, informuje The Guardian.

Nowe uprawnienia dla regulatora

Planowane zmiany mają zostać włączone do ustawy o lotnictwie cywilnym, która jest obecnie rozpatrywana przez parlament. Rząd oświadczył, że dokument wzmocni ochronę praw pasażerów lotniczych i konsumentów.

Ministerstwo Transportu poinformowało, że lotniska wzmocniły szkolenia personelu. Dla linii lotniczych stworzono także nowy ujednolicony system, który ma pomóc im w postępowaniu ze sprzętem wspomagającym mobilność. Działania te są wprowadzane po tym, jak w 2024 roku podczas transportu uszkodzono ponad 1 tys. wózków inwalidzkich — ponad 80 miesięcznie.

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Skargi pasażerów nadal się utrzymują

Według organizacji branżowej niemal co piąty pasażer z niepełnosprawnością nadal jest niezadowolony z doświadczeń związanych z podróżami lotniczymi, a liczba wniosków o pomoc wciąż rośnie. Dyrektor wykonawczy grupy lobbingowej Airlines UK, Tim Alderslade, powiedział, że liczba pasażerów potrzebujących pomocy wzrosła w ciągu roku o prawie 10%. Według niego 82% takich pasażerów jest zadowolonych z doświadczeń związanych z podróżą samolotem.

Grupa ds. wdrażania dostępności w lotnictwie, która ocenia realizację 19 rekomendacji przeglądu prowadzonego przez Tanni Grey-Thompson, wskazała, że postęp już nastąpił, jednak należy wprowadzić więcej zmian, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły latać pewnie i z godnością.

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