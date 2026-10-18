W Izraelu były premier Naftali Bennett skrytykował ministra finansów i lidera partii Religijny Syjonizm Bezalela Smotricza za poparcie ustawodawstwa przewidującego zwolnienie ultraortodoksyjnych mężczyzn ze służby w Siłach Obronnych Izraela. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Bennett wygłosił to oświadczenie podczas spotkania na Zoomie z aktywistami partii B’Yachad („Razem”), której — według gazety — przewodzi wspólnie z Jairem Lapidem. Dwaj politycy opozycji nasilają kampanię wśród religijno-syjonistycznego elektoratu przed wyborami 27 października.

Krytyka ustawodawstwa o zwolnieniach

Zwracając się do religijnych syjonistów, Bennett oświadczył, że Smotricz stał się „architektem ustawy o uchylaniu się”. Oskarżył również Smotricza i premiera Binjamina Netanjahu o działanie w interesie przewodniczącego partii Szas Arje Deriego.

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„Odpowiedzialność ponosi Smotricz — nie mniejszą niż Netanjahu” — powiedział Bennett. Skrytykował także przeznaczanie środków budżetowych dla osób, które nie odbywają służby wojskowej, nazywając takie transfery „hańbą”.

Odwołania do wartości religijnych

Bennett oświadczył, że unikanie służby w czasie wojny jest sprzeczne z nakazami Tory. „Jak on nie wstydzi się nazywać siebie religijnym syjonistą? Nie ma nic wspólnego ani z syjonizmem, ani z religią” — powiedział były szef rządu o Smotriczu.

Bennett i Smotricz mają wspólne polityczne korzenie w ruchu religijnego syjonizmu. Bennett wcześniej kierował partią Żydowski Dom, która w wyborach w 2013 roku wystartowała ze wspólnej listy z Narodową Unią–Tkumą — grupą polityczną, z której później wyłoniła się partia Smotricza.

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